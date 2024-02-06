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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبوالغيط يدين تفجير سوق مقديشو: ندعم القيادة الصومالية في حربها ضد الإرهاب

كتب:

حسن سمير
07:23 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الدكتور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أدان الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عددٍ كبيرٍ من المدنيين بين قتيل وجريح.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعم القيادة الصومالية في حربها ضد الإرهاب، من أجل تثبيت الاستقرار والأمن، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم حسن سمير