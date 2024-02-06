أبوالغيط يدين تفجير سوق مقديشو: ندعم القيادة الصومالية في حربها ضد الإرهاب

أدان الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عددٍ كبيرٍ من المدنيين بين قتيل وجريح.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعم القيادة الصومالية في حربها ضد الإرهاب، من أجل تثبيت الاستقرار والأمن، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.