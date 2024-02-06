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وزير الخارجية القطري: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

حسن سمير
08:07 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
 رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

 رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة، كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة. 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أن الدوحة تلقت ردا من الفصائل الفلسطينية على الاتفاق الإطاري، وردها على الاتفاق الإطاري يجعل قطر «متفائلة»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

 

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