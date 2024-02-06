رعب من وباء غامض يضرب كولومبيا.. مئات المصابين وحجر صحي

من جديد عادت الأوبئة تفرض سيطرتها على العالم، إذ عرفت طريقها تلك المرة لتستهدف جزءا من طلاب كلية عسكرية في كولومبيا، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بالوباء التنفسي الجديد، الذي لايزال قيد الدراسة، خاصة أن أعراضه مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا.. فما تفاصيل الواقعة؟

تفاصيل انتشار وباء غامض بين طلاب في كلية عسكرية بكولومبيا

عدوى تنفسية تضرب مئات الطلاب بكلية عسكرية في بوجوتا بكولومبيا، بعدما جرى رصد عدوى ضخمة، بين عدد كبير من الطلاب، وذلك خلال الساعات القليلة المنقضية، داخل كلية الجنرال خوسيه ماريا كوردوفا العسكرية، بعدما وقع ما يقرب من291 شخصًا، بينهم 101 ظهرت عليهم أعراض المرض وجرى وضعهم في حجر صحي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

الأمر لم يمر مرور الكرام داخل الكلية، التي سجلت حالة وفاة لكالب عمره لم يتجاوز الـ18 عامًا، بسبب العدوى التنفسية التي تعرض لها، فيما جرى نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنين في العناية المركزة، ما جعل مسؤولي الكلية يتخذون إجراءات سريعة وصارمة من أجل تفادي زيادة انتشار الوباء بين بقية الطلاب.

فرض الحجر الصحي

القرار الأول داخل الكلية كان فرض الحجر الصحي على الكلية بالكامل، عزل الطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض المرض، وتعقيم الكلية إلى جانب إجراء فحوصات طبية للطلاب، من أجل تحديد سبب الوباء، الذي لايزال مجهول المصدر والهوية حتى تلك اللحظة، لكنه يشبه الإنفلونزا بشكل كبير.

حالة من القلق انتابت العديد من أهالي الطلاب، الذين أعربوا عن قلقهم على صحة أبنائهم، إلى جانب إصدار قرار بتعطيل مؤقت للدراسة، والتحقق من سبب العدوى وانتشارها الشديد بين الطلاب، والحصول على اللقاحات اللازمة، من أجل تفادي انتشار الوباء داخل البلاد، وإيقاف خطورته حتى لا يصبح جائحة مثل كورونا.