عاجل.. أول تعليق من الصين بعد انتشار «وباء غامض»: هل هناك فيروس جديد؟

قلق كبير عاشه العالم خلال الساعات الماضية، بعدما أبدت منظمة الصحة العالمية، مخاوفها من انتشار وباء غامض في الصين، بعد نحو 3 سنوات من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ما يزال العالم متأثرا بتبعاته.

هل هناك فيروس جديد في الصين؟.. رد رسمي

رد حاسم جاء من وزارة الصحة الصينية، بعد طلب منظمة الصحة العالمية، مطلع هذا الأسبوع بشكل رسمي من الصين، تقديم معلومات حول الارتفاع المثير للقلق في أمراض الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي الذي ضرب الأطفال.

«لا يوجد فيروس جديد»، هكذا جاء رد وزارة الصحة الصينية، التي أكدت أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الصين، والذي لفت انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الأنفلونزا ومسببات الأمراض المعروفة الأخرى، وليس بسبب فيروس جديد.

وتنجم المجموعات الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الإنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس المخلوي التنفسي، أو الفيروس الغدي، وكذلك البكتيريا مثل الميكوبلازما الرئوية، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي، بحسب تصريحات المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين.

«ارتدوا الأقنعة وزودوا فتح العيادات»، بهذه الكلمات طالبت مي فنج المتحدثة باسم وزارة الصحة الصينية، إلا أن كلماتها لم تقلل المخاوف في العالم، في ظل امتلاء المستشفيات في الصين عن آخرها.

مخاوف من ظهور سلالات فيروسية جديدة بالصين

ورغم نفي الصين وجود فيروس جديد، إلا أن المخاوف تتزايد من ظهور سلالات جديدة من الأنفلونزا أو فيروسات أخرى، قادرة على إحداث أوبئة يبدأ عادةً بمجموعات غير مشخصة من أمراض الجهاز التنفسي، مثلما تم الإبلاغ عن كل من السارس وكوفيد 19 لأول مرة كأنواع غير عادية من الالتهاب الرئوي.

وشهدت الصين خلال الساعات الماضية زيادة ضخمة في أمراض الالتهاب الرئوي، معظمها بين الأطفال، وتتضمن أعراضها الحمى والتهاب الرئة بدون سعال، وتكون كتل على الرئتين، والتي انتشرت بشكل موسع داخل المدارس.