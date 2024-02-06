مكتب إعلام الأونروا: قرار تجميد المساعدات للمنظمة خطير ومتسرع

قالت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا بغزة، إن قرار تجميد المساعدات لمنظمة الأونروا من قبل الدول المانحة وهم 16 دولة؛ منهم أكبر الدولة المانحة للمنظمة، هو قرار خطير ومتسرع وله انعكاسات كارثية وسلبية في مناطق غوث وتشغيل اللاجئين.

وأضافت «حمدان» خلال مداخلة لها مع الإعلامي مصطفى محمد شردي في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب طاحنة، وأن أعداد النازحين في ازدياد، حيث فقدوا كل شيء تقريبا وفروا من ديارهم أكثر من مرة.

عدد النازحين وصل 1.7 مليون مواطن

وأشارت إلى أن المواطنين بغزة في حاجة لكل دعم تقدمه الأونروا لهم، حيث تعد الأونروا أكبر المنظمات التي تقدم الدعم والمساعدة للسكان في غزة، وأن دور المنظمة أصبح أكبر وأهم لأن عدد النازحين وصل 1.7 مليون مواطن بقطاع غزة وكلهم يعتمدون بشكل أساسي على الغذاء والمساعدات الصحية المقدمة من الأونروا.

مدارس الأونروا المأوى الوحيد للنازحين

وتابعت «حمدان» أن المنظمة أيضا تقدم المأوى لهؤلاء النازحين من خلال 183 مبنى مدرسي أصبحت المأوى الوحيد لهم، مضيفة أن الوضع في غزة بالفعل أصبح حرجا، وإن لم يتم العدول عن قرار تجميد المساعدات فسنشهد كارثة داخل قطاع غزة.