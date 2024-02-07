دعاء سيدنا موسى لتيسير الأمور وطلب الرحمة والمغفرة من الله

دعاء سيدنا موسى، واحدا من الأدعية التي يحرص على ترديدها العديد من العباد، حيث يعتبر الدعاء أفضل الوسائل التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو ما كان يقوم به الأنبياء عليهم السلام حين يضيق بهم الحال، وعادة ما يحرص المواطنين على الاستعانة بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم أو التي وردت عن الأنبياء.

دعاء سيدنا موسى

قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء المصرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن دعاء سيدنا موسى ورد في القرآن الكريم، وهو ليس دعاء واحدا، بل هناك أكثر من دعاء ورد عن نبي الله موسى في القرآن، فقد دعى موسى ربه لتيسير الأمور حين كان ذاهبا لدعوة فرعون وقومه، فقال عليه السلام: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي* وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا* إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا»، ورد هذا الدعاء في سورة طه، آيات 25-35.

دعاء سيدنا موسى للمغفرة والرحمة

وورد دعاء سيدنا موسى في القرآن، حين طلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع بالقرآن الكريم:

- «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» سورة القصص آية 16

- «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» سورة الأعراف، آية:151.

- «إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ* وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ» سورة الأعراف، آية:155-156.

وأكد أن هناك العديد من الأدعية الأخرى التي تأتي ضمن دعاء سيدنا موسى، وردت في القرآن الكريم.