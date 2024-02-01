طرق الاستعلام عن فتوى من دار الإفتاء المصرية.. متوفرة على مدار اليوم 

تعد دار الإفتاء المصرية من أهم المؤسسات الدينية في مصر، إذ تقوم بإصدار الفتاوى في مختلف المجالات الشرعية، ولذا يلجأ إليها الكثير من الناس للاستعلام عن فتوى تخص شؤون دينهم أو دنياهم، ولذا قدمت دار الإفتاء خدمة هاتفية وإلكترونية، لطلب فتوى مباشرة أو مسجلة، تقدمها لجمهورها من خلال مجموعة من الطرق، أهمها التحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين لذلك، أو الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه.

الاستعلام عن فتوى دار الإفتاء المصرية

من أهم الطرق التي وفرتها دار الإفتاء المصرية، للاستعلام عن فتوى:

- الاستعلام عن الفتوى عبر الهاتف، وذلك بالاتصال على رقم «107»، لجمهورها من داخل مصر، وبالنسبة للجمهوري الخارجي فيمكنه الاتصال من رقم: 25970400 «00202» إلى رقم 25970430 «00202».

- طلب فتوى عن طريق فاـس، وذلك على رقم: 25926143 مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

- طلب فتوى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية من هنــــا، وتعمل هذه الخدمة على مدار الـ24 ساعة.

- طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة «الفيس بوك» من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة الواحدة ظهرًا.

- حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية بشرط الحضور في الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن فتوى عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء

يمكنك استعلام عن فتوى من خلال الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية من خلال الرابط السابق.

- اضغط على أيقونة «الفتاوى».

- أدخل موضوع الفتوى في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على زر «بحث».

- سوف تظهر لك جميع الفتاوي التي تتعلق بموضوع الفتوى التي أدخلتها.

طلب فتوى سريعة هاتفية

في حالة رغب طالب الفتوى بالاتصال عن طريق خدمة الهاتف، فسيتم استقبال مكالمته من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات «Call Center»، ومن خلاله يقوم موظف خدمة العملاء بأخذ بيانات السائل، وهي:

* الاسم الكامل.

* رقم الهوية أو جواز السفر.

* رقم الهاتف.

* المحافظة.

ثم يساعده في تتبع الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

* موضوع السؤال.

* التفاصيل المتعلقة بالسؤال.

- ثم بعد ذلك يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله، وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف.

- سيتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه خلال ساعة.

- يمكن للسائل الدخول إلى الخدمة الهاتفية بعد ساعة، ويتبع الإرشادات الصوتية الآلية.

- سيطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله.

- يمكنه الآن سماع الإجابة عن سؤاله.

ملاحظات يجب مراعتها عند طلب فتوى

- يجب على السائل أن يحرص على وضوح ودقة السؤال، وأن يوفر جميع التفاصيل المتعلقة به.

- يجب على السائل أن يكون صبورًا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الرد على سؤاله.

- يمكن للسائل الاستماع إلى الفتوى مرة أخرى إذا رغب في ذلك.

نصائح لطلب فتوى عن طريق الهاتف

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك في طلب فتوى عن طريق الهاتف:

استعد للسؤال

قبل الاتصال، احرص على التفكير في سؤالك جيدًا وتحديد موضوعه بدقة، ثم اجمع جميع المعلومات التي تحتاجها للإجابة على السؤال، مثل النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية أو أقوال العلماء.

كن واضحًا ومختصرًا

عندما تتصل، كن واضحًا ومختصرًا في طرح سؤالك، واحرص على عدم تقديم معلومات غير ضرورية، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك المفتي.

كن صبورًا

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الرد على سؤالك، ولذا كن صبورًا ولا تستعجل، ففريق الفتوى يبذل قصارى جهده للإجابة على جميع الأسئلة في أسرع وقت ممكن.

استمع إلى الإجابة بعناية

عندما تسمع الإجابة، استمع إليها بعناية وافهمها جيدًا، وإذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، فلا تتردد في طرحها على المفتي.

احفظ رقم الفتوى

بعد أن تتلقى الإجابة، احرص على حفظ رقم الفتوى، يمكنك استخدام هذا الرقم للرجوع إلى الفتوى في المستقبل.