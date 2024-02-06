رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة التأهل لنهائي بطولة كأس أمم آسيا

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة تأهل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في دولة قطر، مؤكدا أنه إنجاز وفخر للعرب جميعا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له أن هذا الفوز جاء بكل جدارة واستحقاق بفضل قدرات وعزيمة أبنائه النشامى الذين سطروا ملحمة رياضية أسعدت جميع العرب.

وثمن «العسومي» عطاء لاعبي المنتخب الأردني، والجهازين الإداري والفني في هذه المباراة والبطولة بشكل عام، متمنيا التوفيق للمنتخب القطري في مباراة نصف النهائي ليجمع النهائي الآسيوي منتخبين عربيين.