البرلمان العربي وجامعة الدول يبحثان تعزيز آليات التعاون المشترك

التقى المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، لبحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي والبرلماني.

وأكد أن التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية تستدعي مزيدا من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية وتعزيز التضامن العربي، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض سبل وآليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.