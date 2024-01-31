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معرض القاهرة الدولي للكتاب

البرلمان العربي وجامعة الدول يبحثان تعزيز آليات التعاون المشترك

كتب:

محمد أيمن سالم
03:17 م | الأربعاء 31 يناير 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، لبحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي والبرلماني.

وأكد أن التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية تستدعي مزيدا من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية وتعزيز التضامن العربي، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض سبل وآليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.

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بقلم محمد أيمن سالم