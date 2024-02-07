رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
04:05 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
حظك اليوم - تعبيرية

حظك اليوم - تعبيرية

يتميز بطموحه الكبير وسعيه الدؤوب لتحقيق أهدافه، على الرغم من تقلب مزاجه، إلا أنه إنسان مرح يحب التجمعات ويجيد إسعاد من حوله، هذه بعض من صفات مولود برج الجوزاء، وفقا لما يقول الخبراء.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 7-2-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تتماسك، ولا تترك الهواجس التي تسيطر عليك تتمكن منك، فقط اسلك الطريق المستقيم، وحاول أن تتفادى أي شيء غير صواب واستمر في طريقك.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يقول لك الخبراء إن تعاونك مع شريك حياتك، وتوفير وقت لمشاركة الحياة الخاصة به، يجعل علاقتكما تتوطد أكثر وأكثر، وسوف يشعرك بالحب ويمنحك ذلك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل، فلذلك لا تبخل عليه بهذا الإحساس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء 6-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. أرباح غير متوقعة في العمل

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 5-2-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 3-2-2024.. مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم عبدالعزيز سلامة