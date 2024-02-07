«رويترز»: حماس اقترحت إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء العملية العسكرية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلا عن «رويترز»، بأن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

كما أفادت بأن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، مضيفة أن حماس تسعى إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

وأضافت القناة أن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولى مدتها 45 يومًا للتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات.