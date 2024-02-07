رسميا.. إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024
كتب:
أحمد الشرقاوي
11:47 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 202
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023-2024 من خلال رابط البوابة الأزهر الإلكترونية، وللحصول عليها اضغط هنا.
المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 2024
كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية، كما يلي.
- القرآن الكريم 50 درجة.
- اللغة العربية 50 درجة.
- الرياضيات 50 درجة.
- التربية الإسلامية 50 درجة.
- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.
- العلوم 25 درجة.
- اللغة الإنجليزية 25 درجة.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، كما يلي.
- أصول الدين 100 درجة.
- اللغة العربية 100 درجة.
- الرياضيات 60 درجة.
- الفقه 50 درجة.
- القرآن الكريم 40 درجة.
- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
- العلوم 40 درجة.
- اللغة الأجنبية 40 درجة.
- الثقافة الإسلامية 20 درجة.