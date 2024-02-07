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رسميا.. إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:47 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 202

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 202

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023-2024 من خلال رابط البوابة الأزهر الإلكترونية، وللحصول عليها اضغط هنا.

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية، كما يلي.

- القرآن الكريم 50 درجة.

- اللغة العربية 50 درجة.

- الرياضيات 50 درجة.

- التربية الإسلامية 50 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

- العلوم 25 درجة.

- اللغة الإنجليزية 25 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، كما يلي.

- أصول الدين 100 درجة.

- اللغة العربية 100 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الفقه 50 درجة.

- القرآن الكريم 40 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الثقافة الإسلامية 20 درجة.

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