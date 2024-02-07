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عاجل.. نتيجة الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 خلال ساعات

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:14 ص | الأربعاء 07 فبراير 2024
طلاب الأزهر

طلاب الأزهر

كشف مصدر مطلع عن موعد نتيجة  الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024، والتي تظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد إدخال الطالب للبيانات المطلوبة سواء الاسم أو رقم الجلوس.

نتيجة الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2024

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال ساعات من الآن، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق بشأن ظهور النتيجة، كما أكد أن المصححين علموا على قدم وساق خلال الأيام الماضية من أجل إعطاء الطلاب درجاتهم على أكمل وجه دون تقصير أو ظلم لأحد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 

وفيما يتعلق بالرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أكد المصدر أنها ستظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد تخطي الطالب 5 خطوات، وهي:

- فتح  رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، اضغط هنا 

- يقوم الطالب بالضغط على نتيجة الشهادة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية 2024.

-  يقوم الشخص بكتابة اسم صاحب نتيجة الشهادة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية 2024.

 - يقوم الشخص بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي يرغب الحصول على نتيجته. 

 - في النهاية يقوم الشخص الراغب بالحصول على النتيجة بالضغط على  مربع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 لتظهر لك فور اعتمادها وظهورها.

 

وكانت قد  بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وانتهت يوم الاثنين 22 يناير، في حين انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طلاب وطالبات

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بقلم أحمد الشرقاوي