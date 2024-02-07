الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مريضة مسنة نتيجة نقص الأكسجين في مستشفى الأمل

أعلنت نبال فرسخ، مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عامًا جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل بخان يونس.

وأفادت بأن هناك استمرار لقصف إسرائيلي على جميع أنحاء غزة، والوضع بالقطاع كارثي، واكتظاظ أعداد كبيرة من النازحين في مدينة رفح جنوبي غزة، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.