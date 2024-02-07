صحيفة بريطانية تحذر من وضع كارثي في غزة: محاولات يائسة للحصول على الأدوية

الوضع في قطاع غزة ينذر بالخطر الشديد، صيدليات مدينة رفح الموجودة داخل فلسطين تشهد نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي والحرب الطويلة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأصبح الكثير من المرضي يعانون من صعوبة العثور على الأدوية التي يحتاجون إليها لمحاولة تخفيف آلامهم.

روايات صادمة عن معانة أهالي القطاع من نقص حاد في الأدوية

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أكّد همام علي صاحب صيدلية «النجمة» في مدينة رفح أنَّ القطاع الفلسطيني المحاصر يعاني من نقص حاد في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض الشائعة مثل الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأضاف «علي» أنَّ هناك نقصًا شديدًا في المضادات الحيوية والأدوية المخصصة للأطفال، والعقاقير التي تستخدم لعلاج الالتهابات الفيروسية والحمى الشديدة في جميع الصيدليات، متابعًا أنَّ منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي جميع الأدوية الأساسية والبدائل المعروفة غير متوفرة في غزة، ولكن حاليًا الوضع أصبح أصعب بكثير.

ووصف «علي» رجلًا جاء إلى صيدليته بحثًا عن دواء الصرع لأطفاله الأربعة ولكن لم يكن لديه ما يمكنه تقديمه له، لتظهر على الأب علامات العجز وأصبح في حالة تشتت شديدة لدرجه أنه «بدأ وكأنه على وشك فقدان عقله»، ليقول بكل أسف «أشعر بالعجز كل يوم أمام أطفالي».

شهادات مؤلمة لما يحدث في غزة

وعلى جانب آخر، تحدثت رائدة عوض البالغ من العمر 50 عامًا، التي نزحت مع العديد من أفراد عائلتها من وسط قطاع غزة، وتعيش الآن في خيمة، عن تجاربها في إحضار العلاجات لأطفالها، وقالت إنَّ أطفالها يعانون باستمرار من مشاكل السعال والجهاز الهضمي وأمراض أخرى، ولكنها تجد صعوبة في توفير الأدوية اللازمة لهم.

وأفادت أيضًا بأنّها تعاني من مرض السكري، ولم تتمكن من الحصول على الأنسولين منذ وصولها إلى رفح قبل شهر، إذ قالت: «أخبروني أنَّه يمكنني استخدام الأقراص كبديل حتى يتوفر الأنسولين، ولكن حتى الأقراص نفدت، ويخرج ابني كل يوم للبحث عنها، ولكن دون جدوى».

وفي شهادة أخرى، أفاد علاء محمود بأنّه نزح مع أسرته من مدينة خان يونس، المدينة الجنوبية التي تعتبرها الاحتلال الإسرائيلي معقلًا للفصائل الفلسطينية، والتي شهدت صراعًا عنيفًا على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأوضح «محمود» أنَّه كان يواجه صعوبة في العثور على جهاز استنشاق لوالدته البالغة من العمر 70 عامًا، التي تعاني من مرض الربو، مضيفًا: «تعرضت والدتي لعدة نوبات ربو، بما في ذلك نوبة قوية حيث اضطررنا لنقلها على عربة يجرها حمار تحت القصف إلى المستشفى في خان يونس».

وأعرب «محمود» بحزن قائلاً: «نحن محاطون بالموت من كل جانب، سواء بسبب القصف أو الأمراض أو الجوع أو البرد».

ويشهد قطاع غزة ارتفاعاً في معدلات الأمراض المعدية، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، وتشمل هذه الأمراض «الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء».