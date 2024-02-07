معرفة المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024، من الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، تزامنا مع اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لنتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية، اليوم.

وأعلن قطاع المعاهد في الأزهر الشريف، المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024، وفق المواد التي يدرسها طلاب تلك المرحلة.

المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024

وحول المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، جاءت وفق ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية كما يلي.

- القرآن الكريم 50 درجة.

- اللغة العربية 50 درجة.

- الرياضيات 50 درجة.

- التربية الإسلامية 50 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 25 درجة.

- العلوم 25 درجة.

- اللغة الإنجليزية 25 درجة.

فيما جاء مجموع الدرجات الكلي لجميع المواد التي يدرسها طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع 275 درجة.

إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023-2024 من خلال رابط البوابة الأزهر الإلكترونية، وللحصول عليها اضغط هنـا.