مدير مستشفى غزة الأوروبي: نعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية

ناشد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة لحماية المستشفى من القصف الإسرائيلي، مضيفًا أن آليات الاحتلال تتمركز في مناطق عديدة بخان يونس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن هناك نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية، قائلا: «نحتاج إلى أدوية خاصة بجراحة العظام ونواجه معاناة كبيرة في إجراء العمليات الجراحية»، لافتا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمستشفى.