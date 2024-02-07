رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدير مستشفى غزة الأوروبي: نعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية

كتب:

منة شبانة
12:59 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي

الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي

ناشد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة لحماية المستشفى من القصف الإسرائيلي، مضيفًا أن آليات الاحتلال تتمركز في مناطق عديدة بخان يونس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن هناك نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والأدوية، قائلا: «نحتاج إلى أدوية خاصة بجراحة العظام ونواجه معاناة كبيرة في إجراء العمليات الجراحية»، لافتا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمستشفى.

 

اقرأ المزيد:

«الأونروا» تحذر: انهيار شبكة الصرف الصحي تهدد حياة سكان قطاع غزة

«الصحة الفلسطينية»: 11 ألف جريح في حاجة ماسة لمغادرة قطاع غزة لإنقاذ حياتهم

حزب الوفد: القيادة السياسية تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار في غزة

ذعر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.. عدوى فطرية خطيرة تنهش الجنود في غزة

13 يوما من المفاوضات.. كل ما تريد معرفته عن الهدنة المحتملة في غزة
بقلم منة شبانة