عدوى فطرية تنهش صفوف الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع عدد قتلى الجنود إلى 564 شخصا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنَّ جندي من صفوف الاحتلال الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة في غزة، ولكن أصيب بعدوى فطرية تسببت في مقتله على الفور.

ارتفاع مقتل عدد جنود الاحتلال

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء وفاة جندي بعد تعرضه لجروح خلال المعارك في قطاع غزة، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 564 منذ بداية الاشتباكات في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك ضابط وجندي، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار التقرير إلى أنَّ الجندي الإسرائيلي من سكان مستوطنة بساغوت ويبلغ من العمر من العمر 26 عامًا.

وعلى جانب آخر، صرح جيش الاحتلال مساء أمس، بمقتل الرائد ديفيد شاكوري نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 404 الهندسي خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

32 محتجزا لدى الفصائل لقوا حتفهم بسبب قصف الاحتلال

وأشار الاحتلال الإسرائيلي إلى أنَّ 32 شخصا من المحتجزين لدى الفصائل قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة وبدء العملية البرى على القطاع والقصف المستمر.

وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، أنَّه أبلغ عائلات المحتجزين بأنّ أقاربهم قد فارقوا الحياة.

ويصل إجمالي عدد المحتجزين الموجودين داخل قطاع غزة إلى 136 شخصًا.