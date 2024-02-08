«أصحاب المقام الرفيع».. كتاب يصحح ويكشف معلومات جديدة عن أهل الفن

«سطور جديدة في حياة أصحاب المقام الرفيع»، عنوان أحدث كتاب للمؤرخ الفني محمد شوقي، والذي تناول فيه حياة وأسرار أكثر من 40 شخصية فنية، دون الاقتصار على نجوم الصف الأول فقط، ولكن كشف عن كواليس العديد من الشخصيات التي أفنت حياتها في عالم الفن، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

وقال «شوقي»، إنّ الكتاب بمثابة تصحيحًا لمعلومات مغلوطة يتم تناولها عن بعض الفنانين، كذلك كشف معلومات جديدة ونشر صور نادرة لهؤلاء النجوم، مع الإشارة إلى أن الأمر لا يتوقف فقط على نجوم الصف الأول فقط، ولكن الاهتمام بالممثلين الذين برعوا في أدوارهم الثانوية.

سطور جديدة عن أهل الفن

وأشار إلى أن معلوماته التي تناولها في كتابه الجديد «سطور جديدة في حياة أصحاب المقام الرفيع»، موثقة تمامًا خصوصًا وأن هدفه كان هو تصحيح كل ما نشر بشكل خاطئ عن نجوم زمن الفن الجميل.

نجوم الفن الجميل

ومن أبرز الأسماء التي تطرق إليها الكتاب زينات صدقي، وإسماعيل ياسين، يوسف وهبي، هند رستم، فضلًا عن إزاحة الستار عن حقائق لم تر النور قبل ذلك عن حياة البعض، منهم مثل حسن فايق، وحسن حسني الذي يعتقد البعض عنه أنه ظهر سينمائيًا مع جيل هنيدي في الألفية الجديدة.