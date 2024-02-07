«الحوار الوطني» يرحب بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مجلس أمناء الحوار تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة اليوم، الخاصة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، بينهم 3 زميلات «صحفيتين» و«إعلامية».

وأضاف المنسق العام أنّ مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنّها تأتي لكي تساعد في توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.