رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الحوار الوطني» يرحب بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا

كتب:

يسرا البسيوني
03:13 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مجلس أمناء الحوار تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة اليوم، الخاصة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، بينهم 3 زميلات «صحفيتين» و«إعلامية».

وأضاف المنسق العام أنّ مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنّها تأتي لكي تساعد في توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

اقرأ المزيد:

ضياء رشوان: أمريكا تشعر بعبء إسرائيل لأول مرة في تاريخ علاقاتهما

ضياء رشوان: الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة مؤخرا

ضياء رشوان: وضع إطار زمني مسبق للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار أمر غير حكيم

ضياء رشوان: مقترح باريس يتضمن مددا أطول للهدنة وعددا أكبر لتبادل الأسرى والمحتجزين
بقلم يسرا البسيوني