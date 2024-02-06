ضياء رشوان: أمريكا تشعر بعبء إسرائيل لأول مرة في تاريخ علاقاتهما

قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن الإدارة الأمريكية تشعر بعبء كبير عليها لأول مرة ربما في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وفي كل الصراعات، إذ بدأت تشعر بعبء إسرائيل، وهذا له مظاهر داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالقليلة، لكن في النهاية تعبر عن نفسها في تحركات المسؤولين.

أضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جاءت هذه المرة وإسرائيل تجاوزت ما أشيع عن وجود توقيتات أمريكية لإنهاء الحرب، ففي البداية كانت خلال أعياد الميلاد 24 ديسمبر 2023، ثم قيل مع بداية العام الجديد، وكل هذا قيل، وأصبحنا الآن في 6 فبراير 2024.

أشار إلى أن الحرب طالت وعدد ضحاياها وحجم الخسائر البشرية ضخم للغاية، وبالتالي هذه الزيارة تتزامن مع شيء مهم للغاية، أُعلن عنها اليوم في القاهرة والدوحة، بأن حركة حماس سلمت مصر ردها بشأن الإطار المقترح للهدنة أو التهدئة ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا الرد يعطي إيحاء بأنه من الممكن أن تسير الأمور.