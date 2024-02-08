يلجأ مئات الأشخاص إلى استخدام معجون الأسنان يوميًا، وقد لاحظ الكثيرون عدم اختلاط اللونين معًا، على الرغم من وجودهما سويًا في نفس العبوة، الأمر الذي شغل بال الكثيرين: ما السر وراء عدم اختلاط ألوان معجون الأسنان داخل الأنبوب؟ يبدو الأمر غير منطقي وصعب تحقيقه.

لماذا لا تختلط ألوان معجون الأسنان داخل الأنبوب؟

معجون الأسنان في الأصل لا يكون ملونًا، إنما يتم تلوينه فقط أثناء خروجه من الأنبوب، وذلك نظرًا لوجود صبغة لونية بالقرب من مخرج الأنبوب، تعمل على تلوين المعجون الذي يكون ذو لون أبيض فقط داخل الأنبوبة، الأمر الذي يجعل المعجون يخرج بلون أبيض ممزوجًا بالأحمر، الذي يظهر على الجزء الخارج من الأنبوب، وفقًا للدكتور ماجد علي، استشاري أمراض الفم بمستشفى قصر العيني، خلال تصريحاته لـ«الوطن».

معجون الأسنان

ذهب موقع «quora» إلى أنّ معجون الأسنان يجري تصنيفه على كونه من فئة الموائع غير النيوتونية، الذي تجعله لا يعمل مثل السوائل العادية.

مادة ضارة موجودة في معجون الأسنان

توجد بعض المواد داخل معجون الأسنان، تؤثر سلبًا على صحة الأسنان، وتعرف هذه المادة باسم «التريكلوسان» المثيرة للقلق، وذلك راجع إلى كونها مركب صناعي، وتم تصنيفه على كونه مصدرًا للمركبات السامة والمسرطنة، الذي جرى استخدامه في الولايات المتحدة كمبيد للآفات، كما يضاف إلى المواد الكيميائية المنزلية، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».