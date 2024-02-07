مادة خطيرة في معجون الأسنان.. وطبيب يحذر من أضرارها

معجون الأسنان من منتجات العناية الشخصية التي لا غنى عنها، وتستخدم أكثر من مرة في اليوم الواحد، ويعتمد البعض في اختياره، وفقًا للعلامة التجارية أو رائحته وربما ثمنه في الكثير من الأحيان دون الالتفات إلى مكوناته، التي تترك تأثيرًا ضارًا على الأسنان وتسبب تلفها.

هناك بعض المواد الخطرة الموجودة داخل عبوة معجون الأسنان، من بينها مادة «التريكلوسان» المثيرة للقلق، وذلك راجع إلى كونها مركب صناعي، وتم تصنيفه على كونه مصدرًا للمركبات السامة والمسرطنة، الذي جرى استخدامه في الولايات المتحدة كمبيد للآفات، كما يضاف إلى المواد الكيميائية المنزلية وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

مادة خطيرة في معجون الأسنان.. احذر وجودها

استخدم مركب «التريكلوسان» في بداية القرن الـ21 على نظاق واسع في منتجات النظافة الشخصية، كالشامبو وجل الاستحمام وغيرها من المنتجات الأخرى، وتلعب هذه المادة داخل معجون الأسنان كالمطهر، الذي يقضي بدوره على البكتيريا المسببة للأمراض والمفيدة منها أيضا.

لذا وجب الانتباه جيدًا من وجود تلك المادة في معجون الأسنان، والعمل على استخدامها في حالة وصف الطبيب لها، إذ يتم الحصول عليها في فترات معينة يتم تحديدها وفقًا للاستشارة الطبية.

طبيب أسنان يعلق على تلك المادة

لا يقتصر الأمر على تلك الماة التي تشكل خطورة على الأسنان، وهو ما أكده الدكتور محمد محمود، طبيب أسنان، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا إن الأمر لا يقتصر على هذه المادة فحسب، إلا أنه وجب الانتباه أيضًا من اللجوء إلى معجون الأسنان المعتمد في تركيبته على الفحم.

وأوضح أن معجون الاسنان الذي يعتمد على الفحم في مكوناته على الرغم من قدرته على تبييض الأسنان، إلا أنه يعتبر مصدرًا غير آمنًا عليها، وذلك نظرًا إلى الكثير من الدراسات، التي أشارت إلى أن مادة الفحم الكاشطة الموجودة بالداخل، تعمل بدورها على إزالة طبقة من المينا، وهو ذلك السطح الخارجي الصلب على الأسنان الذي يعمل بدوره على منع التسوس، ولكنها على المدى البعيد تضعف الأسنان بشكل فعال وتجعلها أكثر عرضة للاصفرار.