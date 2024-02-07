مدبولي: المرحلة الأولى من «حياة كريمة» كلفت الدولة أكثر من 200 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، وبينها برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.

سكن لكل المصريين

وأضاف أنّه جرى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا.

واكد رئيس الوزراء التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتحقيقًا لتطلعات شعوبنا في إرساء الأمن والسلام والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية.