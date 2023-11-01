محافظ أسيوط يناقش الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية في عدد من الدول الأفريقية، في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية والذي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري، وينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويحيى زكريا أبورحمة رئيس الأمانة الفنية للمجلس الاقتصادي، والدكتورة مروة ممدوح كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورأفت كامل مدير إدارة الاستثمار، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط وأمين محمد كمال رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد حمدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وبهاء الدين محمد حسنين مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

فرص الاستثمار

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية لتسهيل الإجراءات وحل أية مشكلات قد تطرأ.

معرض التجارة البينية

وأكد محافظ اسيوط – خلال الاجتماع – أهمية المشاركة في معرض التجارة البينية الافريقي لتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والحصول على الفرص الاستثمارية والتجارية، وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال.

دعوة للمشاركة

وناشد المحافظ كافة الجهات المشاركة والمستثمرين الجادين بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الاعلان عنها، لافتًا إلى إنه جاري إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر بالبداري على مساحة 40 فدانًا، لخدمة المنطقة بالكامل، وجار ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

تذليل العقبات

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للاستثمار بالمحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة ويساعد في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة، لافتاً إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة «منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط»، وأخرى «الكوم الأحمر بالبداري»، تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق «أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم».