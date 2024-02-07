جدول مرتبات الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. احسب مرتبك

احسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. فقد كثر البحث عن هذه العبارة على مواقع البحث الإلكترونية على جوجل، بين موظفي الحكومة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بزيادة الحد الأدنى للأجور.

«الوطن» تهدي قراءها تقريرا بعنوان، احسب مرتبك.. بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وتجيب عن تساؤلات موظفي الحكومة ورواد التواصل الاجتماعي وتكشف في التقرير التالي، قيمة الدرجات الوظيفية لموظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة:

- زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.

- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.

- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.