ما موعد تطبيق صرف زيادة المعاشات للمستحقين؟

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيادة المعاشات للمستحقين الذين يبلغ عددهم 13 مليون مواطن، على أن يكون موعد الصرف والتطبيق بداية من الأول من شهر مارس المقبل.

موعد الصرف والتطبيق.. زيادة المعاشات

ويبدأ خلال الشهر المقبل زيادة المعاشات بالنسبة للأشخاص المستحقين، ويكون موعد التطبيق والصرف خلال الشهر المقبل، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

زيادة 15% لأصحاب المعاشات

وتكون نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 13 مليون مواطن، 15% كحد أقصى وذلك بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

وتكون تلك الزيادة الخاصة برفع المعاشات هي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية للمواطنين بواقع 180 مليار جنيه.

وكانت هناك زيادة استثنائية للمعاشات كان قد أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، وتم صرفها في شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر ونوفمبر بواقع 300 جنيه.

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تكون الزيادة المقررة على أصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، لتكون هذه الزيادة استثنائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.