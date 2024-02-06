الموعد المتوقع لإعلان زيادة المعاشات 2024.. هل يكون قبل شهر رمضان؟

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الحكومة رسميًا عن زيادة المعاشات 2024، للأشخاص المُستحقين من أصحاب المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مُستحق، فضلًا عن زيادة لأصحاب معاشات «تكافل وكرامة»، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين و200 ألف شخص، لتشمل الزيادة أكثر من 16 مليون شخص.

زيادة المعاشات 2024

ورجحت مصادر حكومية أن موعد زيادة المعاشات 2024 سيكون قبل شهر رمضان، لتكون في شهر مارس أو أبريل بأقصى تقدير، وذلك بتبكير موعد الزيادة السنوية التي يقرها القانون في شهر يوليو من كل عام.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

وتكون زيادة المعاشات 2024، لأصحاب المعاشات والمُستحقين بنسبة 15% كحد أقصى، وذلك وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ووفقًا للتوجيهات الرئاسية سيكون هناك تحسين في المعاشات للتخفيف على المُستفيدين منها، والذين يبلغ عددهم 16 مليون مستحق، منهم 11 مليون من أصحاب المعاشات، و5 ملايين من أصحاب معاش تكافل وكرامة.

وبالنسبة للمستفيدين من قرار الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي بزيادة 300 جنيه لأصحاب المعاشات، هم من بلغوا سن التقاعد في 1 من شهر يناير 2024، ليصبح الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه بحسب أجر الاشتراك التأميني له، فيما أصبح الحد الأقصى 10 آلاف و80 جنيها بداية من العام الجاري.