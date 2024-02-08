رغم انطوائهم الشديد الذي يحيل دون تعبيرهم عن مشاعرهم وما بداخلهم، إلا أن مواليد برج الميزان، يتصفون بقدرتهم على اكتساب أصدقاء جدد، لكن عليهم بالاجتهاد بشكل أفضل حتى يصلون إلى ما يحلمون به.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-2-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني، أن تتعامل مع أي ضغوطات أو مسئوليات تواجهك، بطبيعتك الكاملة، وعليك أن تتحلى بالصبر والحكمة، فما بداخلك من قوة يمكنك من تخطي أي صعوبات مهنية قد تواجهك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-2-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بأن تحاول إنقاذ الوضع مع شريك حياتك، قبل أن تتعرض لخسارته إلى الأبد، وحاول قدر الإمكان أن تتواصل معه بشكل دائم وغير منقطع حتى تعود الأمور معكما إلى نصابها.