باحث سياسي: المستهدف في العراق سيارة تابعة للفصائل المسلحة

قال باسل الكاظمي، الباحث السياسي، إن هناك عدة معطيات ومؤشرات تشير إلى أن الذي تم استهدافه سيارة تابعة لعنصر في الفصائل المسلحة في بغداد، لافتا أنه بهذه السياسة وبهذه الطريقة فالقصف لا يقوم به سوى الجانب الأمريكي، والمكان المستهدف بشارع فلسطين بمنطقة «الرصافة»، وهي منطقة توجد بها نسبة عالية من الفصائل.

استهداف إحدى الفصائل المسلحة

وأضاف «الكاظمي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بحسب معلومات مسربة فإن أحد القيادات من الفصائل المسلحة تم استهدافه بالانفجار، لكن لم يعلن عن هويته، موضحا أن البعض يؤكد أن المستهدف شخصية لديها نفوذ أو تأثير بالشارع.

سياسة القصف سياسة أمريكية

وأشار إلى أن سياسة القصف سياسة أمريكية، والمستهدف من المؤكد أنه من الفصائل، لكونها متمركزة ومتواجدة بمنطقة «الرصافة» في بغداد.

وأوضح أن المعلومات تشير إلى وقوع 3 انفجارات هوت العاصمة بغداد لكن لم تفصح أو لا يوجد إعلان عن مصدر هذه الانفجارات أو الشخصية المستهدفة، وخلال الساعات المقبلة ستعلن التفاصيل.