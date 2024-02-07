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حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:40 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يتصف مواليد برج العقرب بشخصياتهم الملهمة الجذابة، محبون للآخرين، يغيثون الملهوف ويساعدون من يلجأ إليهم ويقصدهم، قادرون على التضحية بأنفسهم إلى أقصى درجة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-2-2024 على الصعيد المهني

إذا ضاقت بك الدنيا، وشعرت بأن المهام الموكلة إليك قد تراكمت عليك بشكل لا يطاق، فاصبر وانتظر فربما يكون اليوم هو حلٌ لكل عقدك، وتختفي الضغوط العصبية التي كنت تشعر، ولذا إذا واتتك هذه الفرصة، فاحرص على استغلال هذه الحالة فى إنجاز أكبر عدد ممكن من المهام.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-2-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فلكي تتمكن من بدء حوار ناجح مع شريك حياتك، ويحيط بكما شيء من التفاهم، فعليك بالراحة والتعامل الجيد مع الأمور.

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بقلم عبدالعزيز سلامة