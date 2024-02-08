رحلة عبر الزمان والمكان.. ما هي المشاهد التي شاهدها النبي في الإسراء والمعراج؟

ذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الجمهورية الأسبق، عددًا من المشاهد والوقائع التي قال إن النبي شاهدها في معجزة رحلة الإسراء والمعراج، وسرد المفتي الأسبق عددًا من هذه المشاهد في كتابه الذي حمل عنوان «في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات»، وقد قدم هذا الكتاب مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ويستعرض التقرير عددًا من تلك المشاهد المذكورة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وقد ذكر المفتي السابق، في كتابه اختلاف العلماء في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج، وأنه لم يستند واحد منهم إلى حديث صحيح يقتضي القطع في شيء مما قالوا، وأن الواجب الإمساك عن تعيين وقتها، وتراوح اختلاف العلماء في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج ما بين 5 أشهر هي «ربيع الأول وربيع الآخر ورجب ورمضان وشوال»، موضحًا أن عددًا من العلماء ذهب إلى أن ليلة الإسراء والمعراج هي أفضل الليالي مطلقاً، رغم أنه لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة.

وتابع: هكذا اختلفوا ولم يستند واحد منهم إلى حديث صحيح يقتضي القطع في شيء مما قالوا، فالواجب الإمساك عن تعيين وقتها واعتقاد ما جاء به القرآن والأحاديث الصحيحة، من أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

عفريت في مشاهد الإسراء والمعراج

وبخصوص المشاهد التي ذكرها «المطيعي»، في كتابه عن معجزة الإسراء والمعراج، فقد أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بينما هو يسير على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عفريتًا من الجن، أي: جنيًا متمردًا يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه، فقال له جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، أي: وقع على وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، أي: علمني، فقال جبريل: «قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يارحمن»، فانكب على فيه وطفئت شعلته.

وتابع المفتي الأسبق: والحكمة في ذلك أن تعلم أمته هذه الكلمات فتقولها عند وجود ما يخيفها.

المجاهدون في سبيل الله

وأردف: «ثم سار حتى أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال ياجبريل: ما هذا؟ فقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاع لهم الحسنة بسبع مئة ضعف، والحكمة في هذا أن يشخص الله له المجاهدين من أمته الذين يقاتلون لإعلاء كلمته تعالى وما لهم من الأجر على ذلك، وأنه أجر مضاعف غير ممنون، ترغيبًا لأمته في الجهاد وحضا لها عليه».

ماشطة بنت فرعون

وواصل المفتي الأسبق في كتابه يسرد مشاهد من الإسراء والمعراج: ووجد في طريقه أيضا ريحا طيبة، فقال: ياجبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط، فقالت: بسم الله تعس فرون، قالت بنت فرعون: أو لك رب غير أبي؟ لأن فرعون كان يقول لقومه كما قصه القرآن عليه «مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي» القصص 38، فقالت: نعم، فقالت: أفأخبر أبي بذلك، قالت: نعم ربي وربك الله، وكان للمرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا، فقال: إني قالتكما، قالت: إحسانا منك إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد فتدقنا فيه جميعا، قال: ذاك بما لك علينا من الحق، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها وبأولادها ليلقوا فيها فألقوا واحدا بعد واحد، وأخروا المرأة لتتعذب بالتحسر على زوجها وأولادها، حتى إذا بلغوا إلى صغير رضيع فيهم، فقال لأمه: يا أمه قعي ولا تتقاعسي فإنك على الحق، فألقيت هي وزوجها وأولادها.

المتكاسلون عن الصلاة

وتابع المطيعي متحدثا في كتابه عن مشاهد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة رحلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، أي: لا ينقطع عنهم من ذلك شيء، فقال: ياجبريل ما هذا؟، فقال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، أي: يتركونها كسلا أو يؤخرونها عن وقتها.

وواصل المفتي الأسبق: وهذا أيضا تشخيص وتمثيل لما سيكون من أمته صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة كسلا أو تأخيرها عن أوقاتها وبيان ما يترتب على ذلك من العذاب الشديد المستمر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

مانعي الزكاة

وتابع المفتي الأسبق: ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والغنم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جنم وحجارتها، أي: إن عوراتهم مكشوفة فلا يسترون إلا المغلظة منها، القبل والدبر، والضريع: شجر شائك لا تطيق الدواب أكله لخبثه، وقيل: هو الشوك اليابس، والزقوم: نبت شديد المرارة يوجد بتهامة.

فقال ياجبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا.

وواصل: والغرض من هذا أيضا تشخيص مانعي الزكاة من أمته صلى الله عليه وسلم وتمثيلهم له، عليه الصلاة والسلام، بحالتهم التي يكونون عليها يوم القيامة، وأنهم وإن تمتعوا في الدنيا بالملابس الفخمة الناضرة والأطعمة اللذيذة لكن يكون حالهم في الآخرة على ما وصفه الله في هذا التمثيل.