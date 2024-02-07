10 معلومات عن المسجد الأقصى.. موطن التقاء رحلتي الإسراء والمعراج (فيديو)

المسجد الأقصى المبارك أحد أهم المعالم الإسلامية رسوخا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ويرتبط اسمه بواحدة من أهم المعجزات التي أنعم الله بها على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج، فهو موطن التقاء رحلتي الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة يستعرض التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن المسجد الأقصى حسبما ذكر الأزهر الشريف في مقاطع فيديو بثها عبر صفحة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر.

المسجد الأقصى في القرآن والسنة

ورد ذكر المسجد الأقصى المبارك في القرآن الكريم في سورة الإسراء، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1]، فارتبط ذكر المسجد الأقصى بمعجزة الإسراء والمعراج، كما ورد في أكثر من حديث في السنة النبوية المطهرة في حديث، منا ما ورد في صحيح البخاري رواه أبو ذر الغفاري قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المَسْجِدُ الحَرَامُ. قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصَى. قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَهُمَا؟ قالَ: أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ.

معلومات عن المسجد الأقصى المبارك

1- المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام.

2- الصلاة في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، وبارك الله حوله كما جاء في القرآن الكريم.

3- قبلة المسلمين الأولى، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ويقع داخل الحرم القدسي الشريف

4- لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد منهم المسجد الأقصى مع المسجد الحرام والمسجد النبوي.

5- تبلغ مساحة حرم المسجد المقدسي نحو 144 كيلومترا مربعا

6- المسجد الأقصى عرف بأسماء متعددة أشهرها المسجد الأقصى وبيت المقدس وإيلياء.

7- المسجد الأقصى يشمل 14 بابا منها 4 أبواب مغلقة، الأبواب المفتوحة هي « باب الأسباط- حطة- العتم- الغوانمة- المطهرة- القطانين- السلسلة- المغاربة- الحديد- الناظر».

8- الحرم القدسي له 4 مآذن يعود تاريخ إنشائها للعهد المملوكي، 3 مآذن على صف واحد غربي المسجد.

9- حائط البراق يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد طوله نحو 50 مترا وارتفاعه نحو 20 مترا.

10- قبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية، ومبنى المسجد الأقصى ذو القبة الرصاصية، فضلا عن 200 معلم آخر ما بين مساجد وقباب وسبل مياه وأروقة.

دعاء لأهل فلسطين في ذكرى الإسراء والمعراج

وقد أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيانا اليوم أكد فيه أن المولى -عزَّ وجلَّ- شرَّف المسجد الأقصى المبارك، بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج، حيث أُسريَ برسول الله ﷺ إليه، ومنه عرج به، وفي محرابِه صلَّى ﷺ إمامًا بالنبيين.

وتوجه شيخ الأزهر بالدعاء لأهل فلسطين مؤكدا أنه «في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين، يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجيَّة، ويُحيون في الأمة بأسرها، صِلتَها بمَسرى رسول الله ﷺ وحقوقه عليها»، ودعاء قائلا: «فاللهم في هذه الذكرى الشريفة، كن للمستضعفين والمرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا».