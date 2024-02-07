بلينكن: لابد من الحفاظ على عمل وكالة «الأونروا» والمهام التي تقدمها في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة العمل مع الأطراف كافة، لمنع التصعيد في قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المهم حماية المدنيين، ومضاعفة دخول المساعدات إلى غزة، مؤكداً أهمية العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة.

وتابع أنه لابد من الحفاظ على عمل الأونروا، والمهام التي تقدمها، كما شدد على أهمية حل الدولتين لإقرار الأمن والهدوء بالشرق الأوسط.

وأكد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بالمنطقة، مشيراً إلى أن فريقاً من الأمم المتحدة بدأ مهمة لتقييم الأوضاع في شمال غزة.