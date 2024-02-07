القاهرة الإخبارية: نتنياهو أبلغ بلينكن بعدم وقف إطلاق النار قبل القضاء على «حماس»

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن تسريبات وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى وجود رفض إسرائيلي للهدنة الإنسانية، فالقناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في لقاء معه قبل قليل، بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل إتمام القضاء على حركة حماس، واستمرار العمليات العسكرية هناك.

إعادة النظر في بنود حركة حماس

أضافت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى أشار إلى أنه سيكون هناك طلب إسرائيلي من الوساطات المصرية والقطرية أو جميع الدول المتداخلة في إطلاق المبادرة، بإعادة النظر في هذه البنود التي قدمتها حركة حماس، وأن تقدم مقترحا جديدا لهذه الهدنة.

قلق واشنطن من التحرك الإسرائيلي في رفح

وأوضحت أن «بلينكن» أعرب عن قلقه وقلق واشنطن، ونقل هذا إلى «نتنياهو» خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإسرائيلي والآليات العسكرية في منطقة رفح، كون هنالك ما يزيد عن مليون نازح فلسطيني من شمال ووسط القطاع كانوا قد وصلوا إلى رفح، والجيش الإسرائيلي لربما مصمم من خلال العديد من التصريحات لساسته الأمنيين والسياسيين والعسكريين بأن هنالك سيكون انتقالا للمرحلة المقبلة.