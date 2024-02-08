سلمى صباحي تعتذر عن حفلها مع فرقة أيامنا الحلوة بسبب ظروف صحية

أعلنت الاعلامية والمطربة سلمي صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن اعتذارها في المشاركة مع فرقة أيامنا الحلوه التي تنتمي لها بسبب حالتها الصحية.

وكتبت سلمي قائلة: «حفلة فرقتي الحبيبة أيامنا الحلوة يوم الخميس 22 فبراير الساعة 8 في ساقية الصاوي بالزمالك قاعة النهر، للأسف صحيا مش هأقدر أشارك في الحفله دي لكن إن شاءالله هاكون موجودة وسط الجمهور باستمتع بأعذب أصوات و أجمل موسيقى».

خضوع سلمي صباحي لعمليه جراحية في المخ

وأعلنت صباحي مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وخضوعها لعملية جراحية في المخ.

وشاركت سلمي صباحي صوره لها من داخل المستشفي معلقة، «دعواتكم يا طيبين أنا داخله أعمل عمليه في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه بحبكم».