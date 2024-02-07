«المتحدة» تتعاون مع 10 شركات في دراما رمضان 2024.. و«مسار إجباري» أول إنتاج لها

قررت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، ضمّ شركات جديدة إلى موسم دراما رمضان 2024، ضمن خطتها للتوسع في العمل مع شركات جديدة، ليصل عدد الشركات المقرر أن تتعاون مع المُتحدة خلال هذا العام إلى 10 شركات إنتاج.

سينرجي

شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي جاءت في مقدمة الشركات التي تتعاون المتحدة، إضافة إلى شركات ميديا هب للمنتجان محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة ds+ وشركة أروما وشركة العدل جروب وشركة تي فيجين، وشركة سكاي ليميت وشركة بلو بي وشركة كودكس وشركة فينومينيا.

وحازت شركة سينرجي على نصيب الأسد من مسلسلات رمضان، حيث تقدّم هذا العام 5 مسلسلات، وهي «الحشاشين»، للفنان كريم عبد العزيز، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، بينما تعيد تقديم الجزء الثامن من المسلسل الكوميدي الأشهر «الكبير أوي» بطولة الفنان أحمد مكي، وإخراج أحمد الجندي.

ويعود الفنان أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بمسلسل «بيت الرفاعي»، الذي يتعاون فيه مع المُخرج أحمد نادر جلال، وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل «حق عرب» البطولة المُطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، كما تتعاون في مسلسل «المعلم» مع الفنان مصطفى شعبان، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ميديا هب - سعدي جوهر

أما شركة ميديا هب - سعدي جوهر، فتقدّم بمفردها مسلسل «بابا جه» للفنان أكرم حسني، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي، وتشاركها في الإنتاج شركة أروما للمنتج طارق مرتضى، إضافة إلى مسلسل «ألف ليلة وليلة»،

AROMA

بينما تقدّم أروما هذا العام مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوي، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ويعيد فيه تقديم رواية إحسان عبدالقدوس، التي قدّمتها من قبل النجمة فاتن حمامة في فيلم بالاسم ذاته.

DS+

وقررت شركة ds+ دخول عالم الإنتاج الدرامي بمسلسل «مليحة»، الذي تقدم فيه الفنان دياب لأول مرة في دور البطولة المُطلقة، وتدور قصته حول القضية الفلسطينية، بالتزامن مع الأحداث الجارية، ويُخرجه عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار.

فينومينيا محمد حلاوة

وقرر هذا العام رجل الأعمال محمد حلاوة دخول سوق الإنتاج الدرامي بشركة فينومينيا، بمسلسلين دفعة واحدة، أولها «صيد العقارب» للفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أما المسلسل الثاني فهو «صدفة»، للفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

SKAY LIMIT

وتشارك النجمة نيللي كريم في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل بمسلسل «فراولة»، الذي تتعاون فيه مع المُنتج أحمد الدسوقي، الذي يخوض تجربة الإنتاج لأول مرة بهذا العمل، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج مروان عبد المنعم.

BLU BEE

كما تنتج شركة بلو بي مسلسل «الساعة 5» من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تأليف أملي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

تي فيجين طارق الجنايني

فيما يخوض المُنتج طارق الجنانين هذا الموسم بمسلسل «لحظة غضب»، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، إخراج عبد العزيز النجار تأليف مهاب طارق.

شركة كودكس

وتقدّم الفنانة روجينا هذا العام مسلسل «سر إلهي»، الذي تكرر فيه التعاون مع المُخرج رؤوف عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إنتاج شركة كودكس.

العدل جروب

وتقدّم شركة العدل جروب مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي يشهد عودة المخرج مجدي أبو عميرة، تأليف السيناريست والشاعر مدحت العدل.

الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية

وقررت الشركة المُتحدة هذا العام، تقديم مسلسل «مسار إجباري»، كإنتاج مباشر لأول مرة، وهو عمل بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.