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باحث سياسي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لها تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم

كتب:

يارا أشرف
09:20 ص | الخميس 08 فبراير 2024
أحمد محاوم، كاتب وباحث سياسي

أحمد محاوم، كاتب وباحث سياسي

قال أحمد محاوم، الكاتب والباحث السياسي، إنّ تصريحات إيران تشير إلى عدم مسؤوليتها عن الأزمة الإقليمية سواء في جنوب لبنان أو سوريا أو العراق أو البحر الأحمر واليمن، موضحا أنّ الخطورة الحالية تتمثل في الفصائل أو الحركات.

 جماعات الحوثيين لا تمثل اليمن

وأضاف «محارم»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ جماعات الحوثيين لا تمثل دولة اليمن، وزيادة الهجمات عليها من قبل بريطانيا أو أمريكا خطر كبير، لافتا إلى أنّ ما حدث في العراق يعد تهديدا للأمن القومي بها.

خطورة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وتابع أنّ الأحداث الجارية في البحر الأحمر تشكل قلقا كبيرا كونها مستقبل التجارة في العالم، إذ إنّ 15% من تجارة العالم تمر من هذا المكان، وبالتالي يتضرر الجميع، مشيرا إلى أنّ تصرفات جماعة الحوثي في اليمن تنطلق من مفهوم الدفاع عن أهالي قطاع غزة ومحاولة إيقاف الحرب عليها، كما أنّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لها تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم.

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بقلم يارا أشرف