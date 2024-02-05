ماذا حدث في الشرق الأوسط ليلا؟.. قصف قواعد أمريكية وواشنطن تستهدف الحوثيين

لا تتوقف حركة الصواريخ والطائرات الحربية في شماء الشرق الأوسط، وتأتي ساعات الليل بالعمليات العسكرية المتكررة من جانب القوات الأمريكية أو جماعة الحوثي اليمنية أو الفصائل المسلحة التابعة لإيران، وأمس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات ضد صواريخ كروز مضادة للسفن والهجمات الأرضية للحوثيين، وفق ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

الضربات الأمريكية ضد جماعة الحوثي جاءت بعد يوم واحد فقط من الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة ضد أهداف جماعة الحوثي، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنّ الضربات تهدف إلى الدفاع عن النفس.

12 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأنّ القوات الأمريكية البريطانية شنّت 12 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة، في إطار استهداف الأهداف العسكرية لجماعة الحوثي.

وأعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري، ووفق قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام سورية، فهناك احتمالية لخسائر بشرية في قصف الفصائل على أكبر قاعدة أمريكية عسكرية داخل الأراضي السورية.