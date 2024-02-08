«القاهرة الإخبارية» ترصد الفرحة بوصول المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا

رصدت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، الفرحة العارمة التي يشهدها الشارع الأردني لوصول منتخب النشامى لنهائي كأس آسيا، قائلة إن الاستعدادات بشأن هذه المباراة تسير على قدم وساق في الأردن، وهناك العديد من الرحلات الجوية التي تُسير إلى قطر لحضور المباراة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، أن هناك العديد من العروض التي قدمت من شركات الطيران في الأردن، من أجل حضور المباراة السبت المقبل على أن تكون العودة في نفس اليوم.

تخصيص مناطق لحضور المباراة مجانا

وأشارت إلى أن الأردن خصص مناطق لحضور المباراة بشكل مجاني في عدد من المحافظات الأردنية، تماما كما حدث في مباراة نصف النهائي، عندما تغلب منتخب النشامى على المنتخب الكوري الجنوبي، وهناك العديد من المبادرات التي تقام في الأردن سواء من الاحتفالات أو المبادرات التي تعبر عن سعادة الشعب لوصول المنتخب لأول مرة نهائي البطولة.

فرحة عارمة وسعادة على وجوه الشعب الأردني

وتابعت: «هناك فرحة عارمة وسعادة باتت واضحة على الشعب الأردني لتأهل المنتخب إلى النهائي، وهناك تفاؤل من أداء المنتخب في المباريات الماضية، التي شهدت تحسنا في أداء اللاعبين ما يدل على حسن اختيار المدرب الحالي».