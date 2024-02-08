صحيفة إسرائيلية: استقالة ضابط مخابرات بسبب الفشل في استعادة المحتجزين من غزة

أعلن ضابط مخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة رائد، استقالته من فرع التحليل الفلسطيني، ليصبح أول ضابط مخابرات إسرائيلي يستقيل بسبب الفشل في توقع عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية 7 أكتوبر الماضي، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين من داخل القطاع.

في الطريق استقالات أكبر

واعتبرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن هذه الاستقالة حدث كبير في حد ذاته، متوقعة أنها قد تمهد الطريق أيضًا لاستقالات إضافية أكبر بكثير.

أشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ومدير الشاباك ورئيس مخابرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمحوا إلى تحملهم مسؤولية الفشل بعبارات توضح بقوة استعدادهم للاستقالة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في استعادة المحتجزين في قطاع غزة

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استعادة المحتجزين في قطاع غزة بعد 125 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من النساء والأطفال في قطاع غزة.

وكانت دولة الاحتلال أطلقت عدوانًا على قطاع غزة بزعم استعادة المحتجزين، ولم تنجح حتى الآن، في إعادة محتجز واحد، بل تورطت قواتها في قتل 3 محتجزين هربوا في قطاع غزة، ليلقوا حتفهم رغم رفعهم علم أبيض مكتوب عليه بالعبرية.