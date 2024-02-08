125 يوما من العدوان الإسرائيلي.. إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ125 على التوالي.

وتستمر قوات الاحتلال في قصفها الوحشي على القطاع برا وجوا وبحرا، مخلفة وراءها عشرات الشهداء والجرحى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استهدف طيران الاحتلال الحربي منازل في أحياء الرمال، والصبرة، والزيتون، مما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين الأبرياء.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف قوات الاحتلال لهم بطائرات مسيرة في أزقة مربع الجامعات، والطيران، والسرايا، ومفترق الصناعة.

واستمر جيش الاحتلال في إجرامه حيث منه مركبات الاسعاف من الوصول للمصابين، ونقلهم للمستشفيات لإنقاذ حياتهم.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي فحجان والمغير في حيي تل السلطان والسعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانتشلت طواقم الانقاذ جثامين 14 شهيدا، بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات.

استشهاد صحفي فلسطيني وابنه في قصف لمنزل بدير البلح

واستُشهد الصحفي نافذ عبد الجواد الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ونجله، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد شخصان برصاص قناص الاحتلال في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

فيما قصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف وعنيف أحياءً مختلفة من المدينة، ومدفعية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من المدينة، بالاضافة لاستهداف طائرات حربية إسرائيلية المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

قصف منازل الفلسطنيين

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف الصاروخية على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب، اليوم الخميس، شاب بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز دير شرف غربي نابلس، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.