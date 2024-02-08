مراسلة «القاهرة الإخبارية»: استطلاع إسرائيلي يظهر الأولوية لاستعادة المحتجزين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن استطلاعاً للرأي يظهر أن غالبية الإسرائيليين يضعون استعادة المحتجزين في قطاع غزة على رأس أولوياتهم، مما يعكس أزمة الثقة بين الشارع الإسرائيلي والمستوى العسكري والسياسي، اللذين وعدا الإسرائيليين بإنجازات تذكر على أرض الواقع، وأضافت أن الضغط العسكري قد يولد انفراجات سياسية، فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

إخفاقات استراتيجية واستخباراتية للاحتلال في غزة

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء ضمن برنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، أن الشارع الإسرائيلي بات يعرف أن كل هذا بات «محاولة للنزول عن الشجرة التي صعد إليها المستوى السياسي»، وأن هنالك إخفاقات استراتيجية واستخباراتية فيما يتعلق بملف المحتجزين، وهذا ترجم على أرض الواقع في تظاهرات كانت في مناطق عديدة، أهمها القدس وتل أبيب وحيفا.

المطالبة بالإفراج عن المحتجزين وإقالة نتنياهو

وأشارت إلى أن لسان حال المشاركين في هذه التظاهرات أصبح ليس فقط المطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بل أصبحوا يطالبون بإجراء انتخابات في الكنيست، والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.