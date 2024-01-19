«قصور الثقافة» تحتفي بشاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش في معرض الكتاب

تقدّم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة مميزة من أحدث إصداراتها بسلسلة «كتابات نقدية»، ضمن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وفي جناح قصور الثقافة، بالمعرض ستجد بين رفوف الكتب العناوين الصادرة حديثا بالسلسلة والتي تحتفي هذا العام بالذكرى الخمسين لوفاة عميد الأدب العربي طه حسين بكتاب جديد للدكتور محمد دوير بعنوان «العقلانية القلقة في فكر طه حسين».

«قصور الثقافة» تحتفي بـ112 عامًا على ميلاد نجيب محفوظ

تحتفي كتابات نقدية هذا العام بمرور 112 عاما على ميلاد عميد السرد العربي نجيب محفوظ بكتاب «الذات في مواجهة العالم - مقاربات نقدية في أدب نجيب محفوظ» للناقد محمد عطية محمود، والذي يشير خلاله أن الكتابة عن نجيب محفوظ لابد وأن يصحبها الشغف بهذا المكنون المتواري في طيات أعماله وسراديبها التي تحتاج إلى مصباح «ديوجين»، وخيط «إريان» معا ليقوداك في تلك المتاهة وسط دفتر أحوال الحياة كما فعلها جوزيه ساراماجو في رائعته «كل الأسماء».

يصدر عن السلسلة أيضا هذا العام كتاب «ملامح السرد في الخطاب الشعري عند محمود درويش» لرامي مصطفى هلال، ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل الخطاب الشعري لشاعر المقاومة الفلسطيني محمود درويش الذي ولد في 13 مارس من عام 1941م في قرية البروة.

كما يصدر عن السلسلة عدة عناوين أخرى من بينها «الشعر والغناء في المدينة ومكة» للدكتور شوقي ضيف، وكتاب «في النظرية الأدبية- تقديما وتطبيقا» للدكتورة فريال جبوري غزول، وكتاب «قراءات ورؤى في السرد التونسي المعاصر» للناقد فرج مجاهد عبد الوهاب، وكتاب «أزمة الشعر المعاصر» للدكتور شكري محمد عياد، وكتاب «فن الشعر» للدكتور محمد مندور.

سلسلة كتابات نقدية، تصدر برئاسة تحرير الدكتور محمد بريري، ومدير التحرير محمد التابعي، وتعنى بنشر الكتابات النقدية القديمة والحديثة والمعاصرة النظري منها والتطبيقي، من أجل تواصل مثمر مع فنون الأدب.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، مجموعة كبيرة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور.