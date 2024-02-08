الحكومة توافق على ضخ استثمارات إضافية لزيادة معدلات التنقيب عن البترول

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإداريىة على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بنحو 232 مليون دولار.

ويهدف التعديل فيما يخص منطقة غرب الدلتا البحرية؛ إلى ضخ استثمارات إضافية للتنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها، ويهدُف ما يخص منطقة شمال غرب أكتوبر إلى مد فترة عقود التنمية لـ10 سنوات وإضافة قطاعات جديدة.