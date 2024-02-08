مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالأمس، باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، بشأن تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما وجه أيضا بالعمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، نظرا إلى أهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

فيما أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل أنه جرى إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتجرى حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.