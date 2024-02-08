باحث اقتصادي: تراجع معدلات التضخم والفترة المقبلة تشهد استقرارا في الأسعار

تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس 8 فبراير 2024.

وقال أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي، فضلا عن تراجع نسب وحجم معدلات الشراء بسبب التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التي انعكست على أزمة سلاسل الإمداد.

وأضاف أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستقرار النسبي الذي حدث مؤخرا في مستويات الأسعار، فضلا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة المصرية وتوفير السلع في المنافذ الحكومية ساهم بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار بل وحدوث تراجع في الأسعار وتحديدا خلال الشهر المقبل، ولا سيما بعد تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن أمس الأربعاء حزمة للحماية الاجتماعية، انطلاقا من دور الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وجاءت الحزمة بقيمة 180 مليار جنيه كخطوة للتصدي لموجة التضخم العالمية وتداعياتها.