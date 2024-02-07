متحدث الرئاسة: الدولة تبذل جهودا ضخمة لكبح جماح التضخم

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن توجيهات الرئيس السيسي، بحزمة اجتماعية تاريخية بإجمالي 180 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين، جاءت على قدر التحديات الراهنة، قائلاً: «هناك جهود ضخمة تبذلها الدولة لكبح جماح التضخم».

أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع على قناة «ON»، أنَّ حجم الاستيراد كبير ما يستلزم توفير موارد عملة صعبة، لافتاً إلى سعي الدولة لتوفير مصادر للنقد الأجنبي وبحث التعامل مع الوضع بشكل مستدام.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «التوجيهات الرئاسية اليوم شملت زيادة 15% في المعاشات، بجانب زيادة معاش تكافل وكرامة، والزيادات تشمل فئة كبيرة من الشعب المصري، والدولة تبذل أقصى جهدها لإعانتهم على تحمل مشاق الحياة والأوضاع الراهنة».