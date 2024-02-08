جيش الاحتلال: قصف «النبطية» جاء ردا على إصابة ضابط إسرائيلي في «كريات شمونة»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن الغارة الجوية التي استهدفت منطقة «النبطية»، في جنوب لبنان، جاءت ردًا على إصابة ضابط في صفوف جيش الاحتلال بجروح خطيرة، في قصف صاروخي نفذه «حزب الله» على قاعدة عسكرية قرب مستعمرة «كريات شمونة»، بالقرب من الحدود اللبنانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» فى نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف جيش الاحتلال أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل قيادي بارز في «حزب الله»، مسؤول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ على قاعدة «كريات شمونة»، مشيراً إلى أن «بعض قواتنا، التي انسحبت من غزة، تتدرب على مواجهة حزب الله على حدودنا الشمالية مع لبنان».