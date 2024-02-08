متحدث الحكومة: قرار تشكيل لجنة لدراسة عروض استثمار يطمئن المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البيان الصادر بشأن تشكيل لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء، لدراسة عروض الاستثمار، تأتي في إطار طمأنة المواطنين، منوهًا بأن هذه اللجنة تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية.

اللجنة بصدد دراسة عقود استثمار تدر موارد ضخمة

أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن اللجنة بصدد دراسة عقود استثمار تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وجار الاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة نهاية للعقود.

الحكومة ستختار مكاتب محاماة عالمية مرموقة

أوضح أن الحكومة ستختار مكاتب محاماة عالمية مرموقة، لها خبرة في هذا المجال، منوهًا بأن هذا البيان يأتي في إطار طمأنة الشعب المصري على أن الدولة تعمل لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة التحديات الحالية في الاقتصاد، مشددًا على أنه فور الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيجري الإعلان عن كل التفاصيل.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، على أنه يطمئن المواطنين بأن إعلان كل التفاصيل بشأن تشكيل لجنة لدراسة عروض الاستثمار، سيكون في حينه.